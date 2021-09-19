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Эксперт — об активности избирателей в ДФО: Хорошая явка с акцентом на региональные особенности

На Дальнем Востоке избиратель отличается традиционным типом поведения, поэтому привык голосовать по воскресеньям. Это значит, что явка будет высокой, полагает собеседница Лайфа.

19 сентября, 09:52

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына достаточно позитивно оценивает активность избирателей на Дальнем Востоке. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

"В целом хорошая явка с акцентом на региональные особенности. Если мы посмотрим на регион Дальнего Востока, то там явка, как правило, такая коррелирующая с традиционным типом голосования и поведения", — анализирует эксперт.

Серьёзных нарушений в ДФО Кислицына также для себя не отметила. А вот что точно бросается в глаза, так это влияние трёхдневного голосования на активность избирателей. По мнению собеседницы, за этим будущее, как и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

"Сегодня тоже будет хорошая высокая явка, потому что всё равно сохраняется привычка голосовать по воскресеньям. Разные факторы будут влиять, и погодные в том числе", — добавила она.

Политолог: Электронное голосование явно "зашло" избирателю

Политолог: Электронное голосование явно "зашло" избирателю

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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