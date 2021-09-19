Эксперт — об активности избирателей в ДФО: Хорошая явка с акцентом на региональные особенности

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына достаточно позитивно оценивает активность избирателей на Дальнем Востоке. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

"В целом хорошая явка с акцентом на региональные особенности. Если мы посмотрим на регион Дальнего Востока, то там явка, как правило, такая коррелирующая с традиционным типом голосования и поведения", — анализирует эксперт.

Серьёзных нарушений в ДФО Кислицына также для себя не отметила. А вот что точно бросается в глаза, так это влияние трёхдневного голосования на активность избирателей. По мнению собеседницы, за этим будущее, как и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

"Сегодня тоже будет хорошая высокая явка, потому что всё равно сохраняется привычка голосовать по воскресеньям. Разные факторы будут влиять, и погодные в том числе", — добавила она.