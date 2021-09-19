Почти 7,5 тысячи бюллетеней в 14 регионах России признаны недействительными
Также глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о восьми подтверждённых случаях вброса бланков.
Фото © LIFE
Недействительными на проходящих выборах в Госдуму признаны 7465 бюллетеней в 14 регионах России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней", — сказала она на брифинге.
Среди регионов председатель Центризбиркома перечислила Республику Адыгея, Башкирию, Калмыкию, Мордовию, Камчатский край, Брянскую, Ивановскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Московскую, Самарскую, Ульяновскую, Челябинскую области и Москву. При этом Памфилова указала на восемь подтверждённых случаев вброса бюллетеней в шести субъектах РФ.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Лента новостей
Глава Тверской области Руденя отдал голос на думских выборах за стабильное будущее России
сегодня в 09:54
Эксперт — об активности избирателей в ДФО: Хорошая явка с акцентом на региональные особенности
сегодня в 09:52
"Сейчас будет заявление в полицию!": В ЦИК РФ провели эксперимент по "вбросу" избирательных бюллетеней
сегодня в 09:49
Комментариев: 0