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Почти 7,5 тысячи бюллетеней в 14 регионах России признаны недействительными

Также глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о восьми подтверждённых случаях вброса бланков.

19 сентября, 09:57
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Недействительными на проходящих выборах в Госдуму признаны 7465 бюллетеней в 14 регионах России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней", — сказала она на брифинге.

В Брянской области отстранили глав двух участковых комиссий после вбросов бюллетеней

В Брянской области отстранили глав двух участковых комиссий после вбросов бюллетеней

Среди регионов председатель Центризбиркома перечислила Республику Адыгея, Башкирию, Калмыкию, Мордовию, Камчатский край, Брянскую, Ивановскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Московскую, Самарскую, Ульяновскую, Челябинскую области и Москву. При этом Памфилова указала на восемь подтверждённых случаев вброса бюллетеней в шести субъектах РФ.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

На одном из участков в Кемерове аннулируют часть бюллетеней из-за вброса

На одном из участков в Кемерове аннулируют часть бюллетеней из-за вброса

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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