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Перечислены города России, авиабилеты в которые подешевели больше всего

Эксперты проанализировали средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.

19 сентября, 10:00

Фото © Shutterstock

Больше всего за год снизились цены на авиабилеты в Липецк, Ханты-Мансийский автономный округ и Брянск. Такие данные предоставил аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Эксперты проанализировали средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября. Оказалось, что авиабилет в Липецк в одну сторону в среднем стал доступнее на 41%, то есть чек сократился с 8882 до 5254 рублей.

Второе место в рейтинге подешевевших направлений занял аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе. Средний чек за перелёт туда снизился с 8924 до 6019 рублей.

В тройке самых подешевевших направлений оказался также Брянск. В сентябре 2020 года пассажиры платили за билет туда в среднем 5576 рублей, а сейчас улететь в одну сторону можно за 4216 рублей. Почти на столько же сократился средний чек за перелёт в Барнаул — с 10 339 до 7965 рублей в одну сторону.

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Перелёты в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту подешевели на 15–19%, в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград — на 10–14%, в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург — на 8–9%.

Как отметила руководитель направления "Авиабилеты" "Туту.ру" Ольга Епихина, спрос на перелёты в перечисленные города по сравнению с прошлым годом не снизился и даже, согласно данным продаж, туристы по этим направлениям стали летать чаще.

"Скорее всего, в ряд городов авиакомпании увеличили число рейсов, и это привело к коррекции цены. То, что в рейтинг попали даже курортные города Сочи и Анапа, может быть связано с желанием поддержать спрос на российский юг после непростого летнего сезона. На числе бронирований в июле-августе сказались и природные катаклизмы, и ограничения для туристов", — уточнила она.

А ранее россияне рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск. При этом лишь 3% опрошенных отметили, что важна не продолжительность отдыха, а яркость новых впечатлений и готовность полностью переключиться с работы на релакс.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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