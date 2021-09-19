Уголовное дело возбуждено после подтвердившегося вброса бюллетеней в Адыгее

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вброса бюллетеней на участке в Адыгее. Об этом сообщил глава республиканской избирательной комиссии Нурбий Самогов. На включении в ЦИК он уточнил, что в обед в избирком поступил сигнал о нарушении на 158-м участке.

"Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело", — сказал он.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.