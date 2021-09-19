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Уголовное дело возбуждено после подтвердившегося вброса бюллетеней в Адыгее

Похожие нарушения также зафиксированы в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

19 сентября, 10:08
<p>Фото © <a href="https://adygheya.sledcom.ru/upload/site44/document_news/9(9)-418x320.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Республике Адыгея</a></p>

Фото © СУ СКР по Республике Адыгея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вброса бюллетеней на участке в Адыгее. Об этом сообщил глава республиканской избирательной комиссии Нурбий Самогов. На включении в ЦИК он уточнил, что в обед в избирком поступил сигнал о нарушении на 158-м участке.

"Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело", — сказал он.

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Ранее о подтверждённом случае вброса в Адыгее сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Также, по её словам, нарушения зафиксированы в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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