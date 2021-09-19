Свыше 87% избирателей воспользовались онлайн-голосованием в шести регионах России
Ещё один субъект, где доступен подобный формат выборов, — Москва. В столице явка на дистанционное голосование уже превысила 90%.
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Более 87% избирателей к 12:00 по московскому времени воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая доступна в нескольких субъектах России. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
"Проголосовало более 87% граждан, подавших заявление через систему дистанционного электронного голосования", — приводит релиз ведомства ТАСС.
В этой статистике не учитывается седьмой регион, где работает ДЭГ, — Москва. В столице явка в онлайне уже превысила 90% — процедуру волеизъявления дистанционно прошло более 1,81 миллиона граждан.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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