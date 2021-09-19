НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Свыше 87% избирателей воспользовались онлайн-голосованием в шести регионах России

Ещё один субъект, где доступен подобный формат выборов, — Москва. В столице явка на дистанционное голосование уже превысила 90%.

19 сентября, 10:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Более 87% избирателей к 12:00 по московскому времени воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая доступна в нескольких субъектах России. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

"Проголосовало более 87% граждан, подавших заявление через систему дистанционного электронного голосования", — приводит релиз ведомства ТАСС.

Политолог: Электронное голосование явно "зашло" избирателю

Политолог: Электронное голосование явно "зашло" избирателю

В этой статистике не учитывается седьмой регион, где работает ДЭГ, — Москва. В столице явка в онлайне уже превысила 90% — процедуру волеизъявления дистанционно прошло более 1,81 миллиона граждан.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Председатель Правительства Приднестровья отдал голос на выборах в Госдуму РФ

сегодня в 10:43

Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму

сегодня в 08:43

Зампредседателя Госдумы Гордеев проголосовал на выборах в Воронеже

сегодня в 10:40

В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

сегодня в 10:37

Главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками

сегодня в 10:37

Новости партнеров

Layer 1