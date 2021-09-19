Свыше 87% избирателей воспользовались онлайн-голосованием в шести регионах России

Более 87% избирателей к 12:00 по московскому времени воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая доступна в нескольких субъектах России. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В этой статистике не учитывается седьмой регион, где работает ДЭГ, — Москва. В столице явка в онлайне уже превысила 90% — процедуру волеизъявления дистанционно прошло более 1,81 миллиона граждан.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.