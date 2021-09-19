Фейковых вбросов на выборах больше, чем сигналов о нарушениях, заявила Матвиенко

Фейковые вбросы преобладают над реальными сообщениями о нарушениях в ходе голосования на выборах в Государственную думу. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Фейковых вбросов существенно больше, чем реальных сигналов о том, что где-то в какой-то мере нарушения. Фейковые новости все разоблачаются. Желающих повлиять на Россию извне, покачать ситуацию много", — сообщила спикер СФ.

По её словам, власти внимательно отслеживают процесс голосования, созданы инструменты, помогающие предотвратить искажение результатов выборов или влияние на них посторонними лицами. Правонарушители будут привлечены к строгой ответственности, подчеркнула Матвиенко.

"Наверное, какие-то рабочие нарушения есть и будут: человеческий фактор. Но наше законодательство очень строго подходит к оценке таких нарушений, и те, кто это позволит себе, будут привлечены к строгой ответственности. Но хочу сказать, что примеров таких меньше, чем на предыдущих выборах. Они есть, с ними разбираются региональные избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия. Поверьте, оценки будут даны самые строгие", — указала политик.

Она также отметила, что на выборах парламентариев в 2021 году было меньше отказов со стороны избирательной комиссии в регистрации кандидатов. Это является примером прозрачности голосования, демократичности выборов.

"Ещё подтверждает, что выборы становятся всё более демократичными и прозрачными, тот факт, что на этих выборах было гораздо меньше отказов со стороны избирательной комиссии в регистрации. И несколько случаев, которые были приняты городскими и областными избирательными комиссиями, были опротестованы в суде, и было восстановлено право этих граждан участвовать в выборах. Эти примеры показывают, что система работает на максимальное привлечение людей на выборы, на обеспечение прозрачности и демократичности выборов, чтобы ни у кого не было сомнений в честности всего происходящего", — объяснила спикер Совета Федерации.

Положительные отклики об организации выборов и удобстве для избирателей поступают из всех регионов России. По её словам, наблюдатели удивлены уровнем процесса и доступностью голосования.

Сама Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму на участке в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были маски и перчатки.