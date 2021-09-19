Председатель Правительства Приднестровья отдал голос на выборах в Госдуму РФ

Председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Мартынов, который имеет российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу РФ. Для прохождения процедуры волеизъявления он прибыл на избирательный участок в Тирасполе, сообщили в пресс-службе кабмина ПМР.

"Я голосовал за укрепление российской государственности, за продолжение миротворческой операции на берегах Днестра, за продолжение тех гуманитарных проектов, которые Россия сегодня реализует на территории Приднестровья. За помощь пенсионерам, которые проживают в Приднестровье, за то, чтобы наши связи с Россией укреплялись и дальше", — сказал Мартынов.