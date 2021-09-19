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Председатель Правительства Приднестровья отдал голос на выборах в Госдуму РФ

Он отметил, что голосовал "за укрепление российской государственности и продолжение миротворческой операции на берегах Днестра".

19 сентября, 10:43
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Мартынов, который имеет российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу РФ. Для прохождения процедуры волеизъявления он прибыл на избирательный участок в Тирасполе, сообщили в пресс-службе кабмина ПМР.

"Я голосовал за укрепление российской государственности, за продолжение миротворческой операции на берегах Днестра, за продолжение тех гуманитарных проектов, которые Россия сегодня реализует на территории Приднестровья. За помощь пенсионерам, которые проживают в Приднестровье, за то, чтобы наши связи с Россией укреплялись и дальше", — сказал Мартынов.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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