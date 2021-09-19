Главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками

Председатель территориального избиркома в Ставропольском крае будет уволен за то, что камеру на участке в Пятигорске в ночное время завешивали тряпками. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что ещё надо делать... Немедленно надо, немедленно принимать решение, уволить председателя", — сказала она на брифинге.

Кроме того, Памфилова потребовала передать дело в правоохранительные органы и пообещала тщательно следить за ним. По её словам, случившееся — верх наглости, цинизма и полной уверенности в безнаказанности. Она также призвала отменить на участке все итоги голосования за 17 и 18 сентября.