Главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот случай верхом наглости, цинизма и полной уверенности в безнаказанности.
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Председатель территориального избиркома в Ставропольском крае будет уволен за то, что камеру на участке в Пятигорске в ночное время завешивали тряпками. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что ещё надо делать... Немедленно надо, немедленно принимать решение, уволить председателя", — сказала она на брифинге.
Кроме того, Памфилова потребовала передать дело в правоохранительные органы и пообещала тщательно следить за ним. По её словам, случившееся — верх наглости, цинизма и полной уверенности в безнаказанности. Она также призвала отменить на участке все итоги голосования за 17 и 18 сентября.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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