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"Там болото непроходимое": Глава затерявшейся в Сибири экспедиции РГО рассказал, как группа выбиралась из тайги

Географ-путешественник Алексей Гапонов отметил, что члены команды всё время были на связи с родными.

19 сентября, 10:35

Фото © Shutterstock

Руководитель пропавшей во время экспедиции группы Русского географического общества Алексей Гапонов рассказал телеканалу "Звезда", как путешественники выбирались из тайги в Сибири. По его словам, в этот раз группа поехала в экспедицию на Тунгусскую кочевую тропу, которая проходит от Енисея к Оби. Однако они наткнулись на непроходимое болото.

"Отметились в красноярском МЧС. И на вездеходах мы попытались это сделать. Там болото просто непроходимое, там никто не ездил. Мы в общей сложности дней 10 в этом направлении рубились, пытались проехать", — отметил Гапонов.

По словам географа, группа быстро поняла, что, пробираясь по этому пути на вездеходах, группа теряет время. Тогда было принято решение развернуться и вернуться на точку, из которой путешественники и выехали. Дорога оказалась нелёгкой.

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"Мы на вездеходах. Это нужно искать попутную баржу, грузиться. Мы грузились в Красноярске на баржу и три дня шли вниз по Енисею, чтобы оттуда уже стартануть. Мы вернулись на эту точку, но идти вверх — пять дней", — рассказал Гапонов.

Он добавил, что члены экспедиции на тот момент были на связи с родными: в группе было два спутниковых телефона.

"Нас везде ждали, проблемы никакой не было. Мы просто ехали домой. Плюсом у нас была связь — два спутниковых телефона. Мы отзванивались родным, то есть все были в курсе, особых проблем не было. О помощи никто не просил", — добавил географ-путешественник.
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Ранее сообщалось, что в Сибири пропала научная экспедиция с членами РГО. 17 сентября в географическое общество обратилась жительница Томска, 16-летний сын и бывший супруг которой долго не выходят на связь. Позже экспедиция объявилась.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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