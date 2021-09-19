НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сергей Зверев проголосовал на думских выборах и заявил о вымотанных "звёздных нервах"

Перед заполнением бюллетеней он даже взял у члена УИК красную ручку, которую оставил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

19 сентября, 10:24

Сергей Зверев проголосовал на думских выборах. Видео © LIFE

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев проголосовал на думских выборах на избирательном участке в Доме творчества на Миусах.

"У меня настроение самое отличное, потому что эта предвыборная кампания вымотала нервы так... мои звёздные нервы уже не выдерживали", — сказал Зверев, после чего взял ручку лидера КПРФ Геннадия Зюганова у члена избирательной комиссии.

Лидер КПРФ Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму

Лидер КПРФ Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму

А ранее Лайф рассказывал, что свой выбор на голосовании сделал лидер "Яблока" Николай Рыбаков. Для этого он посетил избирательный участок № 369, который находится на улице Орбели в школе № 105 в Санкт-Петербурге.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Законы о форме пуговиц и выборе жабо": Милонов посмеялся над решением Зверева баллотироваться в Госдуму

7 июля, 11:32

Председатель Правительства Приднестровья отдал голос на выборах в Госдуму РФ

сегодня в 10:43

Зампредседателя Госдумы Гордеев проголосовал на выборах в Воронеже

сегодня в 10:40

В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

сегодня в 10:37

Главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками

сегодня в 10:37

Новости партнеров

Layer 1