Сергей Зверев проголосовал на думских выборах и заявил о вымотанных "звёздных нервах"

Сергей Зверев проголосовал на думских выборах. Видео © LIFE

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев проголосовал на думских выборах на избирательном участке в Доме творчества на Миусах.

"У меня настроение самое отличное, потому что эта предвыборная кампания вымотала нервы так... мои звёздные нервы уже не выдерживали", — сказал Зверев, после чего взял ручку лидера КПРФ Геннадия Зюганова у члена избирательной комиссии.

А ранее Лайф рассказывал, что свой выбор на голосовании сделал лидер "Яблока" Николай Рыбаков. Для этого он посетил избирательный участок № 369, который находится на улице Орбели в школе № 105 в Санкт-Петербурге.