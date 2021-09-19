Сергей Зверев проголосовал на думских выборах и заявил о вымотанных "звёздных нервах"
Перед заполнением бюллетеней он даже взял у члена УИК красную ручку, которую оставил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Сергей Зверев проголосовал на думских выборах. Видео © LIFE
Российский стилист и шоумен Сергей Зверев проголосовал на думских выборах на избирательном участке в Доме творчества на Миусах.
"У меня настроение самое отличное, потому что эта предвыборная кампания вымотала нервы так... мои звёздные нервы уже не выдерживали", — сказал Зверев, после чего взял ручку лидера КПРФ Геннадия Зюганова у члена избирательной комиссии.
А ранее Лайф рассказывал, что свой выбор на голосовании сделал лидер "Яблока" Николай Рыбаков. Для этого он посетил избирательный участок № 369, который находится на улице Орбели в школе № 105 в Санкт-Петербурге.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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