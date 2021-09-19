В Бурятии группа "Рок изобилия" устроила турне по избирательным участкам

В городе Кяхта (Республика Бурятия) группа "Рок изобилия" разъезжает с концертами по местным избирательным участкам, где проходит голосование на выборах в Госдуму. Об этом говорится в посте в группе "Буряты в Москве" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что молодые музыканты собрались в группу лишь три месяца назад, поэтому выступления — "своеобразная проба пера, а для людей на участках — приятный сюрприз". "Рок изобилия" исполняет как отечественные хиты, так и зарубежные.

Концерты у трёх избирательных участков организовал местный Дом культуры. Избиратели и члены участковой избирательной комиссии пришли в восторг от такой задумки и не хотели отпускать музыкантов, просили сыграть на бис.

Практически в каждом городе избиратели стараются преобразить процесс думских голосований в России. Так, в Тюмени исполнить гражданский долг пришёл Железный Человек. А 17 сентября на один из участков в Санкт-Петербурге — зебра из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто. 18 сентября в Красноярске на думские выборы пришёл царь. Он назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку".