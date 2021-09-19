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Калужский губернатор Шапша проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Глава региона назвал день голосования чрезвычайно важным для каждого гражданина страны и призвал исполнить свой долг всех калужан.

19 сентября, 10:36

Губернатор Калужской области Владислав Шапша исполнил гражданский долг, проголосовав на выборах в Государственную думу. В основной день голосования он пришёл на избирательный участок, расположенный в Обнинской гимназии, а заодно и проинспектировал, как организовано соблюдение противоэпидемических мер, обеспечение порядка и безопасности. Главе региона пришлось пройти через рамку металлоискателя, а также измерить температуру бесконтактным устройством.

Калужский губернатор Шапша проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Видео предоставлено Лайфу пресс-службой главы региона

Шапша назвал день голосования чрезвычайно важным для каждого гражданина страны и призвал исполнить свой долг всех калужан.

"Мы выбираем депутатов Госдумы, людей, которые будут принимать законы, определяющие направление развития страны, и очень важно, чтобы там работали люди, знающие, что волнует жителей, и понимающие, каких перемен ждут наши граждане, и готовые работать на страну", — обратился он к жителям региона после голосования.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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