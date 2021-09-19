Зампредседателя Госдумы Гордеев проголосовал на выборах в Воронеже. Видео предоставлено Лайфу

Заместитель председателя Госдумы РФ, член фракции "Единой России" Алексей Гордеев проголосовал на думских выборах, процедуру волеизъявления он прошёл на одном из избирательных участков в Воронеже. Парламентарий пришёл на выборы вместе с супругой.

"Несмотря на дождливую погоду, мы всё равно пришли и проголосовали. Считаем, что это очень важный шаг для каждого гражданина страны. Формируется парламент на ближайшие пять лет. Это один из важнейших органов государственной власти. Какая будет социально-экономическая политика, во многом будет зависеть от качества формирования Государственной думы. Поэтому считаю, надо голосовать", — сказал Гордеев журналистам после голосования.

Он также отметил, что вместе с супругой воспользовался сервисом "Мобильный избиратель", где подал заявление на голосование по месту нахождения.