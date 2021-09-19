Зампредседателя Госдумы Гордеев проголосовал на выборах в Воронеже
Парламентарий и его супруга воспользовались сервисом "Мобильный избиратель", чтобы пройти процедуру волеизъявления по месту пребывания.
Зампредседателя Госдумы Гордеев проголосовал на выборах в Воронеже. Видео предоставлено Лайфу
Заместитель председателя Госдумы РФ, член фракции "Единой России" Алексей Гордеев проголосовал на думских выборах, процедуру волеизъявления он прошёл на одном из избирательных участков в Воронеже. Парламентарий пришёл на выборы вместе с супругой.
"Несмотря на дождливую погоду, мы всё равно пришли и проголосовали. Считаем, что это очень важный шаг для каждого гражданина страны. Формируется парламент на ближайшие пять лет. Это один из важнейших органов государственной власти. Какая будет социально-экономическая политика, во многом будет зависеть от качества формирования Государственной думы. Поэтому считаю, надо голосовать", — сказал Гордеев журналистам после голосования.
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Он также отметил, что вместе с супругой воспользовался сервисом "Мобильный избиратель", где подал заявление на голосование по месту нахождения.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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