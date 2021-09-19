Призвавшая расчленить Киркорова "на шашлыки" экс-продюсер Лободы возвращается в шоубиз
По словам Нателлы Крапивиной, за время работы у неё накопился огромный опыт, который нельзя просто так взять и похоронить. Она убеждена, что этим стоит пользоваться.
Нателла Крапивина. Фото © Instagram/natellakrapivina
После громкого скандала на вручении Премии Муз-ТВ об экс-продюсере певицы Светланы Лободы почти ничего не было слышно. Однако сейчас стало известно, что Нателла Крапивина возвращается в мир шоубиза. На этот раз она будет раскручивать на большой сцене молодых исполнителей.
"Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнёром запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером", — приводит сайт kp.ru слова Нателлы.
Она отметила, что работать с молодыми исполнителями для неё — совершенно другой уровень, но это безумно интересно. По словам экс-продюсера Лободы, за время работы в шоубизе у неё накопился огромный опыт, который нельзя просто так взять и похоронить. Нателла убеждена, что этим стоит пользоваться.
Говорить о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым Крапивина наотрез отказалась. Она лишь пояснила, что после конфликта они не общались.
Напомним, Нателла Крапивина, известная сотрудничеством с певицей Светланой Лободой и тревел-шоу "Орёл и решка", оставила едкий комментарий под совместной фотографией Киркорова и блогера Давы с Премии Муз-ТВ в "Инстаграме" и нарвалась на сильный хейт. В итоге продюсер объявила о завершении сотрудничества с Лободой. Однако нашлись те, кто поддержал Нателлу. Так, это сделали писатель Сергей Минаев и телеведущая Ксения Собчак.
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