Призвавшая расчленить Киркорова "на шашлыки" экс-продюсер Лободы возвращается в шоубиз

После громкого скандала на вручении Премии Муз-ТВ об экс-продюсере певицы Светланы Лободы почти ничего не было слышно. Однако сейчас стало известно, что Нателла Крапивина возвращается в мир шоубиза. На этот раз она будет раскручивать на большой сцене молодых исполнителей.

"Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнёром запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером", — приводит сайт kp.ru слова Нателлы.

Она отметила, что работать с молодыми исполнителями для неё — совершенно другой уровень, но это безумно интересно. По словам экс-продюсера Лободы, за время работы в шоубизе у неё накопился огромный опыт, который нельзя просто так взять и похоронить. Нателла убеждена, что этим стоит пользоваться.

Говорить о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым Крапивина наотрез отказалась. Она лишь пояснила, что после конфликта они не общались.