Москвичам пообещали суперливень — сильнейший за 73 года

В Москве 20 сентября может выпасть треть месячной нормы осадков. Такого ливня, который надвигается на город, в столице не было на протяжении 73 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"В Москве в осадкомеры может попасть до 16–21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября. — Прим. Лайфа) не было как минимум 73 года, а то и более", — сказал Тишковец, добавив, что похожие ливни, но меньшей интенсивности, 13-миллиметровой, были зафиксированы только дважды после 1948 года: в 1952 и 1959 годах.

Что касается Московской области, то больше всего дождей ожидается в западных, юго-западных и южных районах. Вместе с тем в понедельник к дождю добавится промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 м/с. В итоге температура воздуха в Москве ночью составит плюс 3–5 градусов, а днём — не выше плюс 5–7 градусов.

"То есть среднесуточная температура воздуха составит около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперёд", — подчеркнул синоптик.

Тишковец добавил, что в рамках таких погодных условий у жителей Москвы сработает "балтийский" синдром. То есть людям будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле. По словам синоптика, будто бы "воздух остынет до минус 2 в тёмное время суток и до плюс трёх — в дневные часы".