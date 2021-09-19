Памфилова призвала избирком Петербурга принять меры вплоть до увольнения главы ТИК № 27

В Санкт-Петербурге городская избирательная комиссия должна принять меры вплоть до увольнения председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 27 Московского района города из-за нарушений хранения сейф-пакетов. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе конференции в ЦИК.

"Здесь налицо очевидное преступление. Я думаю, что здесь может рассматриваться, предположительно, сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, который избирается. <...> По своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры вплоть до увольнения председателя ТИК", — сообщила председатель ЦИК.

По словам члена ЦИК Николая Левичева, нарушения были зафиксированы на избирательном участке № 771.

"В 20:30 именно с этого участка сейф куда-то выносится. Содержимое этих сейфов неоднократно могло быть заменено. Что там находится сейчас, я могу только предполагать, — пояснил он, продемонстрировав скриншоты видеонаблюдения за несколькими избирательными участками.

Ранее Лайф писал, что главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот случай верхом наглости, цинизма и полной уверенности в безнаказанности.