В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "мю"

На данный момент в России нет случаев заражения новым "колумбийским" штаммом коронавируса, который ещё называют вариантом "мю". Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов.

Мутация, которая входит в перечень тех, за которыми следит Всемирная организация здравоохранения, ещё не до конца изучена, отметил эксперт. Однако он усомнился в том, что "колумбийский" вариант способен привести к новым волнам заболеваемости по всему миру.