В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "мю"
При этом эксперт усомнился в том, что "колумбийский" вариант способен привести к очередным волнам заболеваемости по всему миру. По его словам, он значительно медленнее распространяется, чем "дельта".
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На данный момент в России нет случаев заражения новым "колумбийским" штаммом коронавируса, который ещё называют вариантом "мю". Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов.
Мутация, которая входит в перечень тех, за которыми следит Всемирная организация здравоохранения, ещё не до конца изучена, отметил эксперт. Однако он усомнился в том, что "колумбийский" вариант способен привести к новым волнам заболеваемости по всему миру.
"По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем "индийский" штамм "дельта", и маловероятно, что "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире", — приводит РИА "Новости" слова Хафизова.
Как рассказывал Лайф, ранее в США предупредили о способности "колумбийского" мю-штамма ковида обходить защиту антител.
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