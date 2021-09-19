НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "мю"

При этом эксперт усомнился в том, что "колумбийский" вариант способен привести к очередным волнам заболеваемости по всему миру. По его словам, он значительно медленнее распространяется, чем "дельта".

19 сентября, 11:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На данный момент в России нет случаев заражения новым "колумбийским" штаммом коронавируса, который ещё называют вариантом "мю". Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов.

Мутация, которая входит в перечень тех, за которыми следит Всемирная организация здравоохранения, ещё не до конца изучена, отметил эксперт. Однако он усомнился в том, что "колумбийский" вариант способен привести к новым волнам заболеваемости по всему миру.

"По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем "индийский" штамм "дельта", и маловероятно, что "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире", — приводит РИА "Новости" слова Хафизова.

Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Как рассказывал Лайф, ранее в США предупредили о способности "колумбийского" мю-штамма ковида обходить защиту антител.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Экспансия идёт по планете": Эксперт допустил, что новый коронавирус-мутант "мю" уже в России

сегодня в 03:29

За сутки в России снова выявили более 20 тысяч случаев ковида

сегодня в 08:47

Избирком Ставрополья признал нарушения на одном из участков в Пятигорске

сегодня в 12:22

В США в диппредставительствах РФ началось голосование на выборах в Госдуму

сегодня в 12:18

На Кубани казачья семья призвала не залёживаться дома и пришла на думские выборы в народных костюмах

сегодня в 12:14

Новости партнеров

Layer 1