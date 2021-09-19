Россия сняла кандидатуру Кузьминой на пост главы технического комитета FIG после скандала на Олимпиаде
Вместо неё наша страна может делегировать двукратную чемпионку Игр Евгению Канаеву.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Россия отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом РИА "Новости" рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.
"Мы её сняли с выборов ещё позавчера. Замены от нас нет, будем готовить свою кандидатуру к Парижу-2024", — заявила Винер-Усманова.
По словам главы ВФХГ, новым кандидатом от России может стать двукратная Олимпийская чемпионка Евгения Канаева или же участница трёх последних Игр Анастасия Близнюк. Говоря о Кузьминой, Винер-Усманова заметила, что та никогда не помогала России.
"Она приезжала два раза в год, она уже 26 лет живёт в Японии. Сюда она приезжала только для того, чтобы посмотреть, жива ли квартира, и получить компьютер. Её дочка живет в Америке, поэтому она хотела выполнить всё, что положено, с пристрастием, это была её задача", — добавила Винер-Усманова.
Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи.
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