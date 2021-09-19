Россия сняла кандидатуру Кузьминой на пост главы технического комитета FIG после скандала на Олимпиаде

Россия отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом РИА "Новости" рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

"Мы её сняли с выборов ещё позавчера. Замены от нас нет, будем готовить свою кандидатуру к Парижу-2024", — заявила Винер-Усманова.

По словам главы ВФХГ, новым кандидатом от России может стать двукратная Олимпийская чемпионка Евгения Канаева или же участница трёх последних Игр Анастасия Близнюк. Говоря о Кузьминой, Винер-Усманова заметила, что та никогда не помогала России.

"Она приезжала два раза в год, она уже 26 лет живёт в Японии. Сюда она приезжала только для того, чтобы посмотреть, жива ли квартира, и получить компьютер. Её дочка живет в Америке, поэтому она хотела выполнить всё, что положено, с пристрастием, это была её задача", — добавила Винер-Усманова.