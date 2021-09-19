Хоккейный ЦСКА в овертайме обыграл "Автомобилист", отыгравшись со счёта 0:2
В следующем матче армейцы встретятся с "Барысом", а свердловчане дома примут минское "Динамо".
Фото © ПХК ЦСКА
Московский ЦСКА на выезде обыграл "Автомобилист" со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
По ходу встречи команда Сергея Фёдорова уступала со счётом 0:2 после шайб в исполнении Спунера и Да Косты. Однако голы Плотникова и Окулова перевели игру в овертайм, где решающий гол забил Григоренко.
В следующем матче армейцы встретятся с "Барысом", а свердловчане дома примут минское "Динамо".
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