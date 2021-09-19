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В ОП показали, как волонтёры пресекают вбросы на выборах

Как отметил Максим Григорьев, с помощью записи видеотрансляции можно зафиксировать не только махинации с бланками, но и переписывание протоколов или несоблюдение коронавирусных ограничений.

19 сентября, 15:51

В ОП показали, как волонтёры пресекают вбросы на выборах. Видео © LIFE

Более 40 волонтёров Ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ в режиме реального времени получают информацию о ходе голосования от наблюдателей с избирательных участков по всей стране. Также они занимаются обработкой сообщений, поступающих через горячую линию и мобильное приложение. Об этом рассказал председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он также продемонстрировал работу волонтёров. С помощью записи видеотрансляции они проверили участок в Брянской области, откуда поступил сигнал о вбросах бюллетеней. Как оказалось, сотрудницы комиссии действительно грубо нарушили законодательство.

"То есть мы подтверждаем факт вброса. Это прямое нарушение, мы будем обращаться в ЦИК с тем, чтобы всё содержимое этой урны было аннулировано, то есть бюллетени будут признаны недействительными", — прокомментировал Григорьев.

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Он также отметил, что с помощью системы видеонаблюдения волонтёры могут фиксировать переписывание протоколов, несоблюдение коронавирусных ограничений. Сведения о грубых нарушениях оперативно передаются в Центральную избирательную комиссию.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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