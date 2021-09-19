В ОП показали, как волонтёры пресекают вбросы на выборах. Видео © LIFE

Более 40 волонтёров Ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ в режиме реального времени получают информацию о ходе голосования от наблюдателей с избирательных участков по всей стране. Также они занимаются обработкой сообщений, поступающих через горячую линию и мобильное приложение. Об этом рассказал председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он также продемонстрировал работу волонтёров. С помощью записи видеотрансляции они проверили участок в Брянской области, откуда поступил сигнал о вбросах бюллетеней. Как оказалось, сотрудницы комиссии действительно грубо нарушили законодательство.

"То есть мы подтверждаем факт вброса. Это прямое нарушение, мы будем обращаться в ЦИК с тем, чтобы всё содержимое этой урны было аннулировано, то есть бюллетени будут признаны недействительными", — прокомментировал Григорьев.

Он также отметил, что с помощью системы видеонаблюдения волонтёры могут фиксировать переписывание протоколов, несоблюдение коронавирусных ограничений. Сведения о грубых нарушениях оперативно передаются в Центральную избирательную комиссию.