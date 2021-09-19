В ОП показали, как волонтёры пресекают вбросы на выборах
Как отметил Максим Григорьев, с помощью записи видеотрансляции можно зафиксировать не только махинации с бланками, но и переписывание протоколов или несоблюдение коронавирусных ограничений.
В ОП показали, как волонтёры пресекают вбросы на выборах. Видео © LIFE
Более 40 волонтёров Ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ в режиме реального времени получают информацию о ходе голосования от наблюдателей с избирательных участков по всей стране. Также они занимаются обработкой сообщений, поступающих через горячую линию и мобильное приложение. Об этом рассказал председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Он также продемонстрировал работу волонтёров. С помощью записи видеотрансляции они проверили участок в Брянской области, откуда поступил сигнал о вбросах бюллетеней. Как оказалось, сотрудницы комиссии действительно грубо нарушили законодательство.
"То есть мы подтверждаем факт вброса. Это прямое нарушение, мы будем обращаться в ЦИК с тем, чтобы всё содержимое этой урны было аннулировано, то есть бюллетени будут признаны недействительными", — прокомментировал Григорьев.
"Сейчас будет заявление в полицию!": В ЦИК РФ провели эксперимент по "вбросу" избирательных бюллетеней
Он также отметил, что с помощью системы видеонаблюдения волонтёры могут фиксировать переписывание протоколов, несоблюдение коронавирусных ограничений. Сведения о грубых нарушениях оперативно передаются в Центральную избирательную комиссию.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Лента новостей
Глава отделения справороссов заявил о неверном информировании Миронова о нарушениях в Башкирии
сегодня в 15:46
Экипаж с актрисой Пересильд провёл первую тренировку на Байконуре перед полётом на орбиту
сегодня в 15:39
Избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье
сегодня в 15:26
Комментариев: 0