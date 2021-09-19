НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье

В региональных избиркомах отметили, что голосование на выборах прошло без серьёзных нарушений.

19 сентября, 15:26
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Во всех шести регионах Уральского федерального округа, а также Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье закрылось более 14,6 тысячи избирательных участков 19 сентября в 20:00 по местному времени (18:00 мск), трёхдневное голосование на выборах в Госдуму завершилось.

Как отметили в региональных избиркомах, выборы прошли без серьёзных нарушений. Однако не обошлось без небольших процедурных ошибок и курьёзов. Так, в Челябинской области гражданин "проголосовал электронно", прислав информацию о своём выборе на официальную почту региональной избирательной комиссии.

Закрылись избирательные участки на Дальнем Востоке

Закрылись избирательные участки на Дальнем Востоке

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. На текущий момент голосование в других регионах России продолжается.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Партия пенсионеров на выборах в Заксобрание Приморья набирает почти 10% после обработки 17,46% протоколов

сегодня в 16:47

Во ФСИН назвали провокацией информацию об избиении в колонии осуждённого за шпионаж Уилана

сегодня в 16:44

400 сигналов о нарушениях на думских выборах поступили в НОМ

сегодня в 16:40

Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах после обработки 5% протоколов

сегодня в 16:38

Социолог заявил о доверии россиян к нововведениям на выборах в Госдуму

сегодня в 16:36

Новости партнеров

Layer 1