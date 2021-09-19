Избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье

Во всех шести регионах Уральского федерального округа, а также Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье закрылось более 14,6 тысячи избирательных участков 19 сентября в 20:00 по местному времени (18:00 мск), трёхдневное голосование на выборах в Госдуму завершилось.

Как отметили в региональных избиркомах, выборы прошли без серьёзных нарушений. Однако не обошлось без небольших процедурных ошибок и курьёзов. Так, в Челябинской области гражданин "проголосовал электронно", прислав информацию о своём выборе на официальную почту региональной избирательной комиссии.

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. На текущий момент голосование в других регионах России продолжается.