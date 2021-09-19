Избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье
В региональных избиркомах отметили, что голосование на выборах прошло без серьёзных нарушений.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Во всех шести регионах Уральского федерального округа, а также Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье закрылось более 14,6 тысячи избирательных участков 19 сентября в 20:00 по местному времени (18:00 мск), трёхдневное голосование на выборах в Госдуму завершилось.
Как отметили в региональных избиркомах, выборы прошли без серьёзных нарушений. Однако не обошлось без небольших процедурных ошибок и курьёзов. Так, в Челябинской области гражданин "проголосовал электронно", прислав информацию о своём выборе на официальную почту региональной избирательной комиссии.
Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. На текущий момент голосование в других регионах России продолжается.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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