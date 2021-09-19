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На испанском острове в Атлантическом океане началось извержение вулкана

Министерство обороны королевства развернуло эвакуацию маломобильных групп населения.

19 сентября, 15:06

На испанском острове в Атлантическом океане началось извержение вулкана. Видео © Соцсети

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, расположенном на Канарском архипелаге в Атлантическом океане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Местные жители публикуют в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что в небо поднимается большой чёрно-серый столб дыма, а из жерла выливается лава. Министерство обороны королевства начало эвакуацию маломобильных групп населения острова.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Мексике скала обрушилась прямо на жилые дома. В Сети также появились видео, на которых запечатлены последствия обрушения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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