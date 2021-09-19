На испанском острове в Атлантическом океане началось извержение вулкана. Видео © Соцсети

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, расположенном на Канарском архипелаге в Атлантическом океане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Местные жители публикуют в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что в небо поднимается большой чёрно-серый столб дыма, а из жерла выливается лава. Министерство обороны королевства начало эвакуацию маломобильных групп населения острова.