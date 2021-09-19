Бокерия оценил организацию думских выборов с медицинской точки зрения

Знаменитый врач-кардиохирург Лео Бокерия оценил организацию выборов на избирательном участке с медицинской точки зрения. Видео © Telegram / oprf_official

Знаменитый кардиохирург академик РАН Лео Бокерия заявил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом складывается гораздо благоприятнее, чем несколькими месяцами ранее, а выборы организованы очень правильно с медицинской точки зрения. Бокерия лично убедился в этом, проголосовав на участке в Москве.

"Сегодня относительно лучше ситуация, чем была несколько месяцев назад. Но она всё-таки остаётся угрожающей. Поэтому все в масках, соблюдается дистанция, достаточно места для того, чтобы люди не толкались. Поэтому я думаю, что на этом конкретно избирательном участке всё завершится с сохранением здоровья каждого, кто пришёл сюда здоровым", — сообщил Бокерия.