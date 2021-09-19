Бокерия оценил организацию думских выборов с медицинской точки зрения
Знаменитый кардиохирург отметил, что здоровью москвичей, побывавших на избирательном участке в столице, ничего не угрожает.
Фото © Telegram / oprf_official
Знаменитый врач-кардиохирург Лео Бокерия оценил организацию выборов на избирательном участке с медицинской точки зрения. Видео © Telegram / oprf_official
Знаменитый кардиохирург академик РАН Лео Бокерия заявил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом складывается гораздо благоприятнее, чем несколькими месяцами ранее, а выборы организованы очень правильно с медицинской точки зрения. Бокерия лично убедился в этом, проголосовав на участке в Москве.
"Сегодня относительно лучше ситуация, чем была несколько месяцев назад. Но она всё-таки остаётся угрожающей. Поэтому все в масках, соблюдается дистанция, достаточно места для того, чтобы люди не толкались. Поэтому я думаю, что на этом конкретно избирательном участке всё завершится с сохранением здоровья каждого, кто пришёл сюда здоровым", — сообщил Бокерия.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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