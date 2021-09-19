Киев планирует установить одну из батарей "Железного купола" в Донбассе

Если Вашингтон предоставит Киеву две установки системы ПРО "Железный купол", то одну из них можно задействовать для защиты Мариуполя от РФ. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, в Конгресс США уже внесён законопроект, обязывающий американскую сторону рассмотреть возможность предоставления Незалежной дополнительного вооружения, включая две батареи "Железного купола".

"Какое решение будет принято, будет видно по результатам доклада Министерства обороны США, потом резолюция Конгресса, и потом решение исполнительной власти, в частности президента [Джо] Байдена. Это небыстро, занимает определённое время, и это американский политический процесс", — сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".

Спикер отметил, что одна установка "Железного купола" может защитить территорию, площадь которой составляет порядка 150 квадратных километров. Чаще всего с помощью её уничтожаются неуправляемые ракеты дальностью до 70 километров. Например, как у систем "Град", "Смерч" или "Ураган". Арестович добавил, что окончательное решение о размещении батарей будет принимать командование Министерства обороны и Вооружённых сил Украины.

"Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого города, как Мариуполь, например", — заключил он.