Вирусолог назвал людей, неуязвимых перед коронавирусом

Люди, подхватившие простуду или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Об этом Ura.ru рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков.

"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело", — отметил специалист.

Профессор объяснил, что человек, находящийся во власти одной болезни, не может заразиться вторым вирусом, так как его организм защищает противовирусный белок.

"Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идёт защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", — уточнил Чумаков.

В свою очередь завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что респираторные микст-инфекции — довольно распространённое явление. При этом один вирус может оказаться сильнее другого.

"Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учёными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм", — отметил вирусолог.