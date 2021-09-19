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В Москве полиция задержала наблюдателя от КПРФ, пытавшегося пройти на участок с пачкой бюллетеней

Молодой человек заметно нервничал и не смог объяснить, откуда у него взялись заполненные бланки.

19 сентября, 14:34

В Москве полиция задержала наблюдателя от КПРФ с целой пачкой бюллетеней. Видео © Telegram-канал "Полковник Трифонов"

Сотрудники полиции в Москве задержали наблюдателя от КПРФ, который пытался пройти на избирательный участок № 896 с целой пачкой бюллетеней. Об этом сообщил полковник Алексей Трифонов в своём телеграм-канале.

На кадрах видно, как правоохранители обыскивают молодого человека и в какой-то момент находят внутри его куртки целую пачку заполненных бланков. На вопрос "Что это?" парень ответил: "Просто бюллетени". При этом паспорта у наблюдателя, который заметно нервничал, не оказалось. Его сопроводили в отдел.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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