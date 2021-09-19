В Москве полиция задержала наблюдателя от КПРФ, пытавшегося пройти на участок с пачкой бюллетеней

В Москве полиция задержала наблюдателя от КПРФ с целой пачкой бюллетеней. Видео © Telegram-канал "Полковник Трифонов"

Сотрудники полиции в Москве задержали наблюдателя от КПРФ, который пытался пройти на избирательный участок № 896 с целой пачкой бюллетеней. Об этом сообщил полковник Алексей Трифонов в своём телеграм-канале.

На кадрах видно, как правоохранители обыскивают молодого человека и в какой-то момент находят внутри его куртки целую пачку заполненных бланков. На вопрос "Что это?" парень ответил: "Просто бюллетени". При этом паспорта у наблюдателя, который заметно нервничал, не оказалось. Его сопроводили в отдел.