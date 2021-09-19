В Москве явка на думские выборы с учётом онлайн-голосования превысила 43%

Явка на выборы в Госдуму в Москве с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 43,3% по состоянию на 15:00 мск. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 15:00 мск общая явка — 43,3%", — сказал он журналистам.

Венедиктов уточнил, что явка в традиционном формате — на участки — составляет 19%, а электронная – 93,7%. Она уже побила рекорд, который был установлен в прошлом году при голосовании по поправкам к конституции.