В Москве явка на думские выборы с учётом онлайн-голосования превысила 43%
Избирательные участки к 15 часам посетили 19% горожан, а электронно голоса отдали 93,7% от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ жителей столицы.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Явка на выборы в Госдуму в Москве с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 43,3% по состоянию на 15:00 мск. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"На 15:00 мск общая явка — 43,3%", — сказал он журналистам.
Венедиктов уточнил, что явка в традиционном формате — на участки — составляет 19%, а электронная – 93,7%. Она уже побила рекорд, который был установлен в прошлом году при голосовании по поправкам к конституции.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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