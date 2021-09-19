НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экзитпол: На выборах главы Тувы побеждает врио губернатора Ховалыг

За него, по предварительным подсчётам, отдали голоса 84,8% избирателей, а учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол от партии КПРФ набрала всего 6,5% голосов.

19 сентября, 14:17
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vladislavkhovalyg?z=photo360104045_457240736/photos360104045" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Ховалыг</a></p>

Фото © VK / Владислав Ховалыг

На выборах главы Республики Тыва лидирует врио губернатора Владислав Ховалыг. Как сообщает телеканал "Россия 24", об этом свидетельствуют данные экзитпола.

За Ховалыга, представляющего "Единую Россию", отдали голоса 84,8% избирателей, а учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол от партии КПРФ набрала 6,5%.

Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму

Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы в Госдуму

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Явка при онлайн-голосовании в Москве превысила 95%

сегодня в 15:15

В Москве на избирательном участке задержали наблюдателя, пытавшегося вбросить кипу бюллетеней

сегодня в 14:58

На испанском острове в Атлантическом океане началось извержение вулкана

сегодня в 15:06

Хоккейный ЦСКА в овертайме обыграл "Автомобилист", отыгравшись со счёта 0:2

сегодня в 15:05

15 фото из реальной жизни, на которых ещё не успела прогрузиться графика и произошёл сбой

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1