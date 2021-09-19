Экзитпол: На выборах главы Тувы побеждает врио губернатора Ховалыг
За него, по предварительным подсчётам, отдали голоса 84,8% избирателей, а учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол от партии КПРФ набрала всего 6,5% голосов.
Фото © VK / Владислав Ховалыг
На выборах главы Республики Тыва лидирует врио губернатора Владислав Ховалыг. Как сообщает телеканал "Россия 24", об этом свидетельствуют данные экзитпола.
За Ховалыга, представляющего "Единую Россию", отдали голоса 84,8% избирателей, а учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол от партии КПРФ набрала 6,5%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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