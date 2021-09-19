Вооружённые гранатомётами и автоматами талибы прокатились на катамаранах-лебедях

В Сети появились странные фотографии представителей "Талибана"* на отдыхе. Дело в том, что на снимках вооружённые гранатомётами и автоматами террористы рассекают по озеру на катамаранах в форме лебедей. Кадры разлетелись по соцсетям и вызвали неоднозначные эмоции у пользователей.

Фото © Соцсети

Некоторые комментаторы стали шутить, что именно так выглядят "военно-морские силы" террористической организации, а кто-то отметил неуместность оружия при таком времяпрепровождении. Однако у наибольшего числа пользователей Сети такое поведение радикалов вызвало негодование. Отмечается, что для отдыха талибы выбрали голубые озёра первого национального парка страны Банди-Амир.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.