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Вооружённые гранатомётами и автоматами талибы прокатились на катамаранах-лебедях

На отдых представители радикальной организации отправились на голубые озёра первого национального парка Афганистана Банди-Амир.

19 сентября, 14:15
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Сети появились странные фотографии представителей "Талибана"* на отдыхе. Дело в том, что на снимках вооружённые гранатомётами и автоматами террористы рассекают по озеру на катамаранах в форме лебедей. Кадры разлетелись по соцсетям и вызвали неоднозначные эмоции у пользователей.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Некоторые комментаторы стали шутить, что именно так выглядят "военно-морские силы" террористической организации, а кто-то отметил неуместность оружия при таком времяпрепровождении. Однако у наибольшего числа пользователей Сети такое поведение радикалов вызвало негодование. Отмечается, что для отдыха талибы выбрали голубые озёра первого национального парка страны Банди-Амир.

"Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане

"Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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