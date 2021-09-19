Свыше 150 тысяч россиян в Донбассе проголосовали дистанционно

Более 150 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель Комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский, уточнив, что эти цифры предварительные.

"По той информации, которую предоставляет ЦИК, на 15:45 проголосовало больше 150 тысяч человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", — сказал он на брифинге.

А ранее Лайф рассказывал, что участки для голосования на выборах в Госдуму РФ открылись на Украине. Россияне, проживающие на территории Незалежной, могут исполнить свой гражданский долг в четырёх крупных городах соседней страны.