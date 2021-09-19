Свыше 150 тысяч россиян в Донбассе проголосовали дистанционно
Как отметил член СПЧ Кирилл Вышинский, эта цифра очень примерная.
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Более 150 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель Комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский, уточнив, что эти цифры предварительные.
"По той информации, которую предоставляет ЦИК, на 15:45 проголосовало больше 150 тысяч человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", — сказал он на брифинге.
А ранее Лайф рассказывал, что участки для голосования на выборах в Госдуму РФ открылись на Украине. Россияне, проживающие на территории Незалежной, могут исполнить свой гражданский долг в четырёх крупных городах соседней страны.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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