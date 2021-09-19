ФСИН: В РФ с начала пандемии от осложнений коронавируса умерло шесть заключённых

В России с начала пандемии ковида из отбывающих наказание в местах лишения свободы от вызванных инфекцией побочных явлений умерло шесть человек. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринцев.

"У нас на сегодняшний день за всё время умерло от побочных явлений, [вызванных CoViD-19], шесть человек осуждённых, те, которые в местах лишения свободы", — сказал он в ходе конференции в ЦИК.

Бояринцев отметил, что в местах лишения свободы с 2020 года принимаются все меры для нераспространения коронавирусной инфекции.

"Мы ограничивали посещение наших учреждений, вводили режим особых условий. Если бы мы не принимали этих мер, мы бы таких результатов не добились", — добавил замглавы ФСИН.