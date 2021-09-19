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Губерниев проголосовал на думских выборах и встретил на участке родного дядю

По словам комментатора, внутри соблюдаются все эпидемиологические меры, а члены комиссии вежливые.

19 сентября, 13:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQCN8ZqLVlZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guberniev_dmitry</a></p>

Фото © Instagram / guberniev_dmitry

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Химках. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам журналиста, на участке присутствуют наблюдатели и правоохранители, а граждане активно приходят, чтобы отдать голос. Губерниев заметил, что даже встретил там родного дядю.

"Я всё время хожу на выборы, это наше будущее, это важно. И не только выборы в Государственную думу, но ещё и в местные органы власти, которые меня отдельно интересуют, безусловно, потому что я здесь живу", — заметил комментатор.

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Журналист также добавил, что на участке соблюдаются все эпидемиологические меры, а члены комиссии вежливые.

А ранее Лайф рассказывал, что на думских выборах проголосовала детский омбудсмен Анна Кузнецова, вошедшая в пятёрку лидеров федерального списка "Единой России". Совершить волеизъявление уполномоченный по правам ребёнка пришла на избирательный участок в РЭУ имени Плеханова в столице.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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