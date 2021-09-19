Губерниев проголосовал на думских выборах и встретил на участке родного дядю

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Химках. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам журналиста, на участке присутствуют наблюдатели и правоохранители, а граждане активно приходят, чтобы отдать голос. Губерниев заметил, что даже встретил там родного дядю.

"Я всё время хожу на выборы, это наше будущее, это важно. И не только выборы в Государственную думу, но ещё и в местные органы власти, которые меня отдельно интересуют, безусловно, потому что я здесь живу", — заметил комментатор.

Журналист также добавил, что на участке соблюдаются все эпидемиологические меры, а члены комиссии вежливые.

А ранее Лайф рассказывал, что на думских выборах проголосовала детский омбудсмен Анна Кузнецова, вошедшая в пятёрку лидеров федерального списка "Единой России". Совершить волеизъявление уполномоченный по правам ребёнка пришла на избирательный участок в РЭУ имени Плеханова в столице.