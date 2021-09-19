В Москве на думских выборах проголосовала детский омбудсмен Кузнецова
Фото © VK / Анна Кузнецова
Хотелось бы, чтобы молодые люди, придя сегодня на участок, почувствовали торжественность и ответственность момента, отметила уполномоченный по правам ребёнка в беседе с журналистами.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, вошедшая в пятёрку лидеров федерального списка "Единой России", проголосовала на выборах в Госдуму. Детский омбудсмен выполнила гражданский долг на избирательном участке в РЭУ имени Плеханова в столице.
"Хотелось бы, чтобы молодые люди, придя сегодня на участок, почувствовали торжественность и ответственность этого момента. Чтобы могли в прозрачном режиме следить, как их голоса реализуются в системе мер господдержки", — сказала Кузнецова журналистам после голосования.
Ранее в "Единой России" назвали причины высокой явки на выборах в Госдуму. При этом в партии отдельно отметили, что самыми активными избирателями оказались жители Дальнего Востока и Сибири.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.