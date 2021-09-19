В понедельник в отдельных регионах Центральной России может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник такой символический зимний привет возможен в Ярославской (Переславский район) и Московской областях (Сергиево-Посадский округ)", — приводит его слова ТАСС.

Тишковец заметил, что вероятность появления "белых мух" (снежинок. — Прим. Лайфа) вместе с ливнями скоротечна и локально высока утром в Осташковском, Вышневолоцком, Рамешковском и Нелидовском районах Тверской области и в самой Твери, а ближе к полуночи подобное может случиться в Туле. Снег с дождём также ожидаются на севере и западе Смоленщины — в Велижском, Демидовском, Ярцевском, Сафоновском, Духовщинском и Краснинском районах, добавил метеоролог.

"Безусловно, гипотетический снег будет немедленно таять при падении ещё в воздухе. И подавляющее большинство жителей Центральной России его не заметят", — добавил Тишковец.

Также он заметил, что в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях в ближайшее время выпадет порядка половины месячной нормы осадков.