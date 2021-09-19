Выигранные Песковым после онлайн-голосования баллы направят на благотворительность

Десять тысяч баллов, которые пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл в розыгрыше "Миллион призов", проходящем среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму, отправят в благотворительный фонд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова. Он, к слову, пришёл к такому же решению.

"Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги на благотворительность", — сказал Венедиктов.

Напомним, о выигрыше представителя Кремля стало известно ранее. Сам Песков на тот момент был не осведомлён об этом и сообщил журналистам, что информацию "нужно проверить".