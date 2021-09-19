Выигранные Песковым после онлайн-голосования баллы направят на благотворительность
Таким же образом поступит с баллами и Алексей Венедиктов — он тоже стал победителем розыгрыша "Миллион призов".
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Десять тысяч баллов, которые пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл в розыгрыше "Миллион призов", проходящем среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму, отправят в благотворительный фонд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова. Он, к слову, пришёл к такому же решению.
"Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги на благотворительность", — сказал Венедиктов.
Напомним, о выигрыше представителя Кремля стало известно ранее. Сам Песков на тот момент был не осведомлён об этом и сообщил журналистам, что информацию "нужно проверить".
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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