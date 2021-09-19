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Избирком Ставрополья признал нарушения на одном из участков в Пятигорске

Отмечается, что бюллетени, которые хранились в сейф-пакетах в течение двух дней — 17 и 18 сентября, будут признаны недействительными.

19 сентября, 12:22
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На одном из избирательных участков в Пятигорске Ставропольского края был нарушен порядок проведения голосования, результаты будут признаны недействительными. Об этом заявил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов во время видеосвязи с ЦИК РФ.

"Считаем, что был грубо нарушен порядок проведения голосования и он ведёт за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей. В этой связи принято постановление территориальной избирательной комиссии Пятигорска об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии 1085", — сказал Тарасов.

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Он отметил, что сейчас ведётся работа по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах голосования в течение двух дней — 17 и 18 сентября.

Ранее Лайф рассказывал, что главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот случай верхом наглости, цинизма и полной уверенности в безнаказанности.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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