Избирком Ставрополья признал нарушения на одном из участков в Пятигорске

На одном из избирательных участков в Пятигорске Ставропольского края был нарушен порядок проведения голосования, результаты будут признаны недействительными. Об этом заявил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов во время видеосвязи с ЦИК РФ.

"Считаем, что был грубо нарушен порядок проведения голосования и он ведёт за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей. В этой связи принято постановление территориальной избирательной комиссии Пятигорска об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии 1085", — сказал Тарасов.

Он отметил, что сейчас ведётся работа по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах голосования в течение двух дней — 17 и 18 сентября.

Ранее Лайф рассказывал, что главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот случай верхом наглости, цинизма и полной уверенности в безнаказанности.