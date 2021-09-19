В российском посольстве рассказали, как проходит голосование граждан на территории Украины

Избирательные участки открыты в Киеве, Харькове, Одессе и во Львове. К полудню общее число проголосовавших на них приблизилось к отметке в 150 человек.

Голосование на выборах в Госдуму, организованное на четырёх избирательных участках Украины, проходит в спокойной обстановке, а безопасность избирателей обеспечена в полном объёме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии на избирательном участке в Посольстве России в Киеве Андрея Бурьевого.

Голосование также развёрнуто на территориях российских генконсульств в Харькове, Одессе и во Львове. Информации о каких-либо инцидентах оттуда также не поступало.

"Нашими усилиями удалось организовать избирательный процесс в соответствии с законодательством, соблюдается конфиденциальность избирателей, тайное голосование, охрана порядка. Вопрос безопасности согласовывался с МИД Украины, и мы получили от них гарантии её обеспечения", — сообщил Бурьевой.

По состоянию на 12:00 в Киеве проголосовало 79 человек, в Харькове — 38, в Одессе — 29, во Львове — трое. В целом динамика соответствует избирательным кампаниям предыдущих лет. В Киеве большинство проголосовавших избирателей — это люди молодого и среднего возраста, а граждан преклонного возраста или пенсионеров пока пришло немного.