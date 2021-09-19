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В российском посольстве рассказали, как проходит голосование граждан на территории Украины

Избирательные участки открыты в Киеве, Харькове, Одессе и во Львове. К полудню общее число проголосовавших на них приблизилось к отметке в 150 человек.

19 сентября, 12:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusEmbassyUkraine/photos/pcb.4518168431577006/4518167334910449/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России на Украине</a></p>

Фото © Facebook / Посольство России на Украине

Голосование на выборах в Госдуму, организованное на четырёх избирательных участках Украины, проходит в спокойной обстановке, а безопасность избирателей обеспечена в полном объёме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии на избирательном участке в Посольстве России в Киеве Андрея Бурьевого.

Голосование также развёрнуто на территориях российских генконсульств в Харькове, Одессе и во Львове. Информации о каких-либо инцидентах оттуда также не поступало.

"Нашими усилиями удалось организовать избирательный процесс в соответствии с законодательством, соблюдается конфиденциальность избирателей, тайное голосование, охрана порядка. Вопрос безопасности согласовывался с МИД Украины, и мы получили от них гарантии её обеспечения", — сообщил Бурьевой.

По состоянию на 12:00 в Киеве проголосовало 79 человек, в Харькове — 38, в Одессе — 29, во Львове — трое. В целом динамика соответствует избирательным кампаниям предыдущих лет. В Киеве большинство проголосовавших избирателей — это люди молодого и среднего возраста, а граждан преклонного возраста или пенсионеров пока пришло немного.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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