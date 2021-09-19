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Выборы без рубежей: МИД РФ показал, как россияне голосуют за границей

Всё проходит мирно и без провокаций. О каких-либо инцидентах сообщений не поступало, жалоб на организацию процесса пока тоже не было.

19 сентября, 11:58

Граждане активно голосуют на выборах в Госдуму не только в России, но и за рубежом. Очереди в дипмиссии выстроились в Берлине, Афинах, Париже, Нью-Дели, Будапеште, Вене, Кабуле и других столицах. По последним данным МИД РФ, досрочно гражданский долг исполнило 38 тысяч наших соотечественников в 54 странах.

Многие российские граждане, которые постоянно проживают или временно находятся на территориях других стран, приходят целыми семьями на избирательные участки. Стоит отметить, что всё проходит мирно и без провокаций. О каких-либо инцидентах сообщений не поступало, жалоб на организацию процесса пока тоже не было. Голосование продлится до 20:00 вечера, как и во всех российских регионах.

  • Посольство РФ в Германии. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Германии. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ в Греции Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Греции Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ в Израиле. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Израиле. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ в Уганде. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Уганде. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ в Узбекистане. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Узбекистане. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ во Франции. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ во Франции. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ в Венгрии. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Венгрии. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ в Индии. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Индии. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
  • Посольство РФ в Таджикистане. Фото © Телеграм-канал МИД РФ
    Посольство РФ в Таджикистане. Фото © Телеграм-канал МИД РФ

Посольство РФ в Германии. Фото © Телеграм-канал МИД РФ

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В Белоруссии на выборах в Госдуму уже проголосовало около 9 тысяч россиян

В Белоруссии на выборах в Госдуму уже проголосовало около 9 тысяч россиян

Напомним, что правила для наших соотечественников, проживающих за границей, одинаковы в том, что при себе необходимо иметь действующий заграничный или внутренний паспорт гражданина РФ. К участию в выборах допускаются россияне, достигшие 18 лет.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине открылись участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Так, россияне, проживающие на территории Незалежной, могут исполнить гражданский долг в Посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

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Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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