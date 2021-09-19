Граждане активно голосуют на выборах в Госдуму не только в России, но и за рубежом. Очереди в дипмиссии выстроились в Берлине, Афинах, Париже, Нью-Дели, Будапеште, Вене, Кабуле и других столицах. По последним данным МИД РФ, досрочно гражданский долг исполнило 38 тысяч наших соотечественников в 54 странах.

Многие российские граждане, которые постоянно проживают или временно находятся на территориях других стран, приходят целыми семьями на избирательные участки. Стоит отметить, что всё проходит мирно и без провокаций. О каких-либо инцидентах сообщений не поступало, жалоб на организацию процесса пока тоже не было. Голосование продлится до 20:00 вечера, как и во всех российских регионах.



















Напомним, что правила для наших соотечественников, проживающих за границей, одинаковы в том, что при себе необходимо иметь действующий заграничный или внутренний паспорт гражданина РФ. К участию в выборах допускаются россияне, достигшие 18 лет.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине открылись участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Так, россияне, проживающие на территории Незалежной, могут исполнить гражданский долг в Посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове.