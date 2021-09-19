Выборы без рубежей: МИД РФ показал, как россияне голосуют за границей
Всё проходит мирно и без провокаций. О каких-либо инцидентах сообщений не поступало, жалоб на организацию процесса пока тоже не было.
Граждане активно голосуют на выборах в Госдуму не только в России, но и за рубежом. Очереди в дипмиссии выстроились в Берлине, Афинах, Париже, Нью-Дели, Будапеште, Вене, Кабуле и других столицах. По последним данным МИД РФ, досрочно гражданский долг исполнило 38 тысяч наших соотечественников в 54 странах.
Многие российские граждане, которые постоянно проживают или временно находятся на территориях других стран, приходят целыми семьями на избирательные участки. Стоит отметить, что всё проходит мирно и без провокаций. О каких-либо инцидентах сообщений не поступало, жалоб на организацию процесса пока тоже не было. Голосование продлится до 20:00 вечера, как и во всех российских регионах.
Напомним, что правила для наших соотечественников, проживающих за границей, одинаковы в том, что при себе необходимо иметь действующий заграничный или внутренний паспорт гражданина РФ. К участию в выборах допускаются россияне, достигшие 18 лет.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине открылись участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Так, россияне, проживающие на территории Незалежной, могут исполнить гражданский долг в Посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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