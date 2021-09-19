Председатель Заксобрания Ростовской области проголосовал на думских выборах

Председатель Заксобрания Ростовской области Ищенко проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © LIFE

Председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Ищенко проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посёлке Рассвет Аксайского района.

"Это важные дни в современной жизни всей страны и Ростовской области, поскольку мы выбираем на пятилетний срок состав нового российского парламента, который наделён сегодня новыми полномочиями. Поэтому важно, чтобы новый состав депутатского корпуса был сформирован из числа людей, которые болеют за свою страну", — сказал Ищенко.

Парламентарий поблагодарил всех принявших участие в голосовании избирателей и выразил уверенность, что именно от активности населения и его требовательного подхода зависит развитие страны, городов и районов.

А ранее Лайф рассказывал, что глава Тверской области Игорь Руденя отдал голос на думских выборах за стабильное будущее России. Губернатор выразил уверенность, что граждане не останутся в стороне, и поблагодарил жителей региона за то, что они принимают активное участие в голосовании.