Медведев проголосовал на думских выборах онлайн
Зампред Совета безопасности РФ решил последовать примеру Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Собянина и многих других политиков, которые уже отдали голоса дистанционно.
Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin.ru
Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Госдуму. Как сообщил его помощник Олег Осипов, политик исполнил гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
"На выборах в Госдуму он проголосовал онлайн", — рассказал журналистам Осипов.
Ранее Лайф сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге. Стоит отметить, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были надеты маски и перчатки.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0