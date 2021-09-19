Медведев проголосовал на думских выборах онлайн

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Госдуму. Как сообщил его помощник Олег Осипов, политик исполнил гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"На выборах в Госдуму он проголосовал онлайн", — рассказал журналистам Осипов.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге. Стоит отметить, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были надеты маски и перчатки.