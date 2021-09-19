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Медведев проголосовал на думских выборах онлайн

Зампред Совета безопасности РФ решил последовать примеру Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Собянина и многих других политиков, которые уже отдали голоса дистанционно.

19 сентября, 12:03
<p>Дмитрий Медведев. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62408/photos/62719" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Госдуму. Как сообщил его помощник Олег Осипов, политик исполнил гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"На выборах в Госдуму он проголосовал онлайн", — рассказал журналистам Осипов.

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Ранее Лайф сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге. Стоит отметить, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были надеты маски и перчатки.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

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Зампредседателя Госдумы Гордеев проголосовал на выборах в Воронеже

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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