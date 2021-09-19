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Явка на выборы в России превысила 40%

Сейчас в стране проходит заключительный день голосования, а в некоторых регионах уже закрылись участки, там начат подсчёт голосов.

19 сентября, 12:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Общая явка на избирательные участки в России составляет 40,49%. Об этом говорят данные с экрана в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Ход голосования: 40,49%", — следует из данных.

Свыше 87% избирателей воспользовались онлайн-голосованием в шести регионах России

Свыше 87% избирателей воспользовались онлайн-голосованием в шести регионах России

А ранее Лайф рассказывал, что первые избирательные участки закрылись на Камчатке и Чукотке. В этих субъектах РФ уже начат подсчёт голосов. Он будет идти непрерывно до установления результатов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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