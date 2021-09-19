Закрылись избирательные участки на Дальнем Востоке

Помимо депутатов Госдумы жители федерального округа избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

Голосование на выборах в Государственную думу в регионах Дальнего Востока подошло к концу. Последние избирательные участки закрылись 19 сентября в 20:00 по местному времени (в 15:00 мск). Серьёзных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. В каждом из регионов ДФО работали центры общественного наблюдения, где в режиме реального времени можно было следить за тем, что происходит на участках. Кроме того, за соблюдением закона при проведении голосования следило более 20 тысяч наблюдателей, в том числе и иностранных.

Помимо депутатов Госдумы жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

"Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано", — отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. К тому времени в регионах Дальнего Востока уже внесут данные в систему ГАС "Выборы". На текущий момент голосование в большинстве регионов России продолжается.

Как ранее заявила Лайфу руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, явка на Дальнем Востоке обещает быть высокой, ведь в этом федеральном округе избиратель отличается достаточно "традиционным" типом поведения, а значит, и голосовать привык "по старинке", то есть по воскресеньям.