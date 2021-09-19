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Главой Северной Осетии избрали Сергея Меняйло

Отмечается, что за его кандидатуру высказались все депутаты парламента на тайном голосовании.

19 сентября, 12:08
<p>Сергей Меняйло. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Сергей Меняйло. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Депутаты Парламента Северной Осетии избрали нового главу республики — им стал Сергей Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя региона с апреля текущего года.

"Меняйло: за — 57, против — 0, воздержались — 0", — озвучил итоги тайного голосования председатель счётной комиссии парламента республики Юрий Габараев.

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Тем временем в России голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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