Боярский проголосовал на выборах в Думу и рассказал, почему сменил шляпу на пилотку

Михаил Боярский проголосовал на думских выборах и рассказал, почему сменил шляпу на пилотку. Видео © LIFE

Известный советский и российский актёр Михаил Боярский проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и парламента Санкт-Петербурга на одном из избирательных участков города. После прохождения процедуры волеизъявления артист поделился с журналистами, чего ждёт от новой законодательной власти.

"Я жду, чтобы не было хуже. "Не навреди" — должен быть у власти лозунг. Перестраивать ничего не надо, ломать — не строить. Нужно созидать то, что уже начали", — сказал Боярский.

Народный артист РСФСР отметил, что считает важным отдать голос на этих выборах, так как хочет, чтобы внуки "жили не хуже, чем их родители". Актёр также рассказал, что если они с супругой чего-то не понимают, то обращаются к сыну — депутату ГД Сергею Боярскому.

На избирательный участок Боярский пришёл в непривычном для себя образе — вместо шляпы артист надел пилотку. Он отметил, что решился на смену имиджа, чтобы его не очень узнавали на улице. Кроме того, новый головной убор можно использовать в качестве маски, если появится такая необходимость, пошутил актёр.