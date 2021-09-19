На Кубани казачья семья призвала не залёживаться дома и пришла на думские выборы в народных костюмах

В Краснодаре на думские выборы пришла казачья семья в народных костюмах. Видео © LIFE

Казачья семья пришла в традиционных костюмах на один из избирательных участков в Краснодаре, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Отец семейства Игорь Владимиров рассказал, что для их семьи исполнение гражданского долга — традиция.

"Всё у нас пошло от бабушки. Наша Роза Ивановна настоящая кудесница: и поёт, и танцует. Вот и мы пошли по её стопам. С супругой трудимся в творческом коллективе "Кубанская казачья вольница", дети выступают в ансамбле. Вот и голосовать пришли вместе, потому что считаем, что это наш долг. Мы любим нашу страну, наш край — и хотим для него лучшее", — отметил Игорь в беседе с журналистами.







Необычные избиратели выбрали и участок себе под стать. Он расположился в здании Краснодарской филармонии имени Пономаренко. Здание 1909 года постройки уже давно стало настоящей визитной карточкой краевой столицы.

"Дома не надо сидеть, не залёживаться. Надо вставать, отпрашиваться с работы, кто круглосуточно там пропадает, и уделить всего лишь десять минут [для голосования]. Я верю в яркое будущее, богатую жизнь, что люди будут хорошо жить. И особенно, конечно, пенсионеры и дети", — добавил Владимиров.

А ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге на думские выборы пришли "овощи". Молодые девушки в костюмах томата, капусты, баклажана, морковки и огурца даже зачитали членам комиссии и наблюдателям забавные двустишия.