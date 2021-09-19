В США в диппредставительствах РФ началось голосование на выборах в Госдуму

В США началось голосование на выборах в Госдуму, избирательные участки расположены при российских дипломатических представительствах.

В 8 утра по местному времени (15:00 мск) избирателей начали пускать на участок при Посольстве РФ в Вашингтоне и при Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Планируется, что в 16:00 мск начнёт работу участок при Генконсульстве РФ в Хьюстоне. Думские выборы на территории Соединённых Штатов проводятся лишь один день из-за роста случаев заболевания ковидом, уточнил ранее российский посол Анатолий Антонов.