В США в диппредставительствах РФ началось голосование на выборах в Госдуму
Уже открыты два участка — в Вашингтоне и Нью-Йорке, в скором времени начнёт работу комиссия в Хьюстоне.
Фото © Посольство РФ в США
В США началось голосование на выборах в Госдуму, избирательные участки расположены при российских дипломатических представительствах.
В 8 утра по местному времени (15:00 мск) избирателей начали пускать на участок при Посольстве РФ в Вашингтоне и при Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Планируется, что в 16:00 мск начнёт работу участок при Генконсульстве РФ в Хьюстоне. Думские выборы на территории Соединённых Штатов проводятся лишь один день из-за роста случаев заболевания ковидом, уточнил ранее российский посол Анатолий Антонов.
А ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссии на выборах в Госдуму уже проголосовало около девяти тысяч россиян. Избирательные участки там работают в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0