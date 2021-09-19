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Британцам предрекли "вегетарианское" Рождество из-за дорогого газа

Из-за высокого ценника на голубое топливо заводы не могут производить сухой лёд, отсюда и дефицит замороженных продуктов.

19 сентября, 12:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Великобритании начался дефицит замороженных продуктов из-за закрытия заводов по производству сухого льда. Производства остановили работу из-за высокой стоимости газа, сообщает газета The Sun.

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Отмечается, что рождественские ужины могут отмениться из-за мясного дефицита. Об этом заявила сеть продуктовых магазинов Ocado, которая является одной из крупнейших в Великобритании. На данный момент компания приостановила поставки замороженных продуктов из-за нехватки сухого льда, который делается из углекислого газа. Однако это не единственная проблема.

"Поставки индейки Bernard Matthews в это Рождество уже были скомпрометированы, так как мне нужно найти 1000 дополнительных рабочих для обработки припасов. Теперь, когда не будет подачи CO2, Рождество отменят", — отметил глава компании Bernard Matthews, производящей индейку, Ранджит Сингх Бопаран.

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Ранее в связи с ростом цен на газ в Европе приостановили работу два завода в Великобритании. Компания CF Industries, владеющая этими двумя предприятиями, сроки возобновления поставок не назвала.

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Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров. Причём уже 16 сентября стало известно, что ценник на топливо упал ниже 750 долларов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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