Британцам предрекли "вегетарианское" Рождество из-за дорогого газа

В Великобритании начался дефицит замороженных продуктов из-за закрытия заводов по производству сухого льда. Производства остановили работу из-за высокой стоимости газа, сообщает газета The Sun.

Отмечается, что рождественские ужины могут отмениться из-за мясного дефицита. Об этом заявила сеть продуктовых магазинов Ocado, которая является одной из крупнейших в Великобритании. На данный момент компания приостановила поставки замороженных продуктов из-за нехватки сухого льда, который делается из углекислого газа. Однако это не единственная проблема.

"Поставки индейки Bernard Matthews в это Рождество уже были скомпрометированы, так как мне нужно найти 1000 дополнительных рабочих для обработки припасов. Теперь, когда не будет подачи CO2, Рождество отменят", — отметил глава компании Bernard Matthews, производящей индейку, Ранджит Сингх Бопаран.