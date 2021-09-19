"Королю домашнего порно" приписали отцовство тайной дочери Наташи Королёвой
39-летний выходец с Украины переехал в США в шестилетнем возрасте. Там он сколотил целое состояние с помощью эротического портала OnlyFans.
Фото © Facebook / Leo Radvinsky / Instagram / koroleva__star
Вероятным отцом двухлетней дочери певицы Наташи Королёвой является IT-миллиардер, владелец эротического портала OnlyFans Леонид Радвинский. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, которые пытаются докопаться до истины.
Бизнесмену сейчас 39 лет, его имя неоднократно мелькало на страницах Forbes, а западные таблоиды уже давно прозвали его "королём домашнего порно". Однако, как сообщает kp.ru, версия о том, что Радвинский является биологическим отцом ребёнка Королёвой, имеет несколько нестыковок.
В эфире певица говорила, что её приятель, которому она "подарила" свою яйцеклетку, недавно переехал с Украины в США. При этом Радвинский живёт в Штатах с детства. Туда он перебрался вместе с родителями из Одессы, когда ему было всего шесть лет. Более того, нет никаких данных о том, что бизнесмен придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку ранее он был женат. Впрочем, сейчас он свободен.
Недавно Королёва в эфире программы "Секрет на миллион" призналась в том, что у неё есть дочь от друга-гея. Как уже ранее сообщал Лайф, певица подписала документ, согласно которому не имеет права называться ребёнку матерью. По крайней мере пока малышке не исполнится 16 лет, она не сможет рассказать ей правду.
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