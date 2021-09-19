"Королю домашнего порно" приписали отцовство тайной дочери Наташи Королёвой

Вероятным отцом двухлетней дочери певицы Наташи Королёвой является IT-миллиардер, владелец эротического портала OnlyFans Леонид Радвинский. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, которые пытаются докопаться до истины.

Бизнесмену сейчас 39 лет, его имя неоднократно мелькало на страницах Forbes, а западные таблоиды уже давно прозвали его "королём домашнего порно". Однако, как сообщает kp.ru, версия о том, что Радвинский является биологическим отцом ребёнка Королёвой, имеет несколько нестыковок.

В эфире певица говорила, что её приятель, которому она "подарила" свою яйцеклетку, недавно переехал с Украины в США. При этом Радвинский живёт в Штатах с детства. Туда он перебрался вместе с родителями из Одессы, когда ему было всего шесть лет. Более того, нет никаких данных о том, что бизнесмен придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку ранее он был женат. Впрочем, сейчас он свободен.