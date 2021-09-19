Депутат отметил, что голосование проходит организованно и спокойно, а люди с пониманием относятся к мерам безопасности, введённым на участках из-за эпидемии коронавируса.

Пётр Толстой рассказал Лайфу, почему решил голосовать очно в третий день выборов в ГД. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы Пётр Толстой проголосовал сегодня на выборах в нижнюю палату парламента на одном из избирательных участков Москвы. После процедуры волеизъявления он рассказал Лайфу, почему отдал предпочтение именно очному формату.

"В воскресенье традиционно, мне кажется, очень многие москвичи, всё-таки отдавая дань традиции, голосуют на участках. Хотя, конечно, дистанционно удобно голосовать <...> Мне кажется, что кандидат, которого ты пришёл и выбрал, пришёл ногами на участок и проголосовал, он как-то даже роднее и ближе, чем тот, которого ты просто, так сказать, нажал на кнопочку", — отметил Толстой.

Парламентарий также добавил, что выбрал формат очного голосования, так как любит лично понаблюдать за тем, что происходит на избирательном участке, как работает комиссия и какое настроение у избирателей. По словам депутата, выборы проходят организованно и спокойно, а люди с пониманием относятся к мерам безопасности, введённым на участках из-за коронавируса.

"Это первый раз мы проводим такие масштабные выборы в ситуации пандемии. Поэтому важно, что все эти вещи предусмотрены. И, судя по настроению и по тому, что происходит, люди голосуют достаточно активно. Я очень надеюсь, и специалисты говорят, что это уже так, что в это голосование явка будет выше, чем в 2016 году", — сказал парламентарий.

Толстой отметил, что высокий интерес избирателей к выборам вызван тем, что на голосование отведено три дня, а также тем, что у нового созыва Думы будут больше полномочия, чем у предыдущего. Он также добавил, что на участках по стране есть мелкие нарушения, но в целом ситуация спокойная, нормальная и контролируемая.