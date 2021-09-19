Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского
В сам храм из-за коронавирусных ограничений было допущено только определённое количество человек. Остальные православные наблюдали за церемонией на больших видеоэкранах.
Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий
В Волгограде на площади Павших Борцов прошла церемония освящения воссозданного собора Александра Невского, строительство которого велось ещё с 2016 года. В торжественном мероприятии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх и другие священнослужители прошли крёстным ходом вокруг собора и провели службу внутри. Как пишет РИА "Новости", в сам храм из-за коронавирусных ограничений было допущено только определённое количество человек. Остальные православные наблюдали за церемонией на экранах, установленных перед собором.
В конце церемонии патриарх Кирилл подарил храму старинный келейный образ Александра Невского, который был создан ещё до революции. Также он вручил награды РПЦ тем, кто участвовал в создании собора.
А ранее патриарх Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Глава РПЦ исполнил гражданский долг в своей резиденции в Даниловом монастыре, передав представителям УИК заявление о голосовании вне помещения избирательного участка и предъявив паспорт.
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