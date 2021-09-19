Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского

В Волгограде на площади Павших Борцов прошла церемония освящения воссозданного собора Александра Невского, строительство которого велось ещё с 2016 года. В торжественном мероприятии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх и другие священнослужители прошли крёстным ходом вокруг собора и провели службу внутри. Как пишет РИА "Новости", в сам храм из-за коронавирусных ограничений было допущено только определённое количество человек. Остальные православные наблюдали за церемонией на экранах, установленных перед собором.

В конце церемонии патриарх Кирилл подарил храму старинный келейный образ Александра Невского, который был создан ещё до революции. Также он вручил награды РПЦ тем, кто участвовал в создании собора.