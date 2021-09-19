НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского

В сам храм из-за коронавирусных ограничений было допущено только определённое количество человек. Остальные православные наблюдали за церемонией на больших видеоэкранах.

19 сентября, 13:35

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

В Волгограде на площади Павших Борцов прошла церемония освящения воссозданного собора Александра Невского, строительство которого велось ещё с 2016 года. В торжественном мероприятии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх и другие священнослужители прошли крёстным ходом вокруг собора и провели службу внутри. Как пишет РИА "Новости", в сам храм из-за коронавирусных ограничений было допущено только определённое количество человек. Остальные православные наблюдали за церемонией на экранах, установленных перед собором.

Патриарх Кирилл назвал визит Варфоломея в Киев греховным

Патриарх Кирилл назвал визит Варфоломея в Киев греховным

В конце церемонии патриарх Кирилл подарил храму старинный келейный образ Александра Невского, который был создан ещё до революции. Также он вручил награды РПЦ тем, кто участвовал в создании собора.

Путин отметил образы псковских десантников в мемориале Невскому

Путин отметил образы псковских десантников в мемориале Невскому

А ранее патриарх Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Глава РПЦ исполнил гражданский долг в своей резиденции в Даниловом монастыре, передав представителям УИК заявление о голосовании вне помещения избирательного участка и предъявив паспорт.

В Петербурге запустили трамвай, посвящённый 800-летию Александра Невского

В Петербурге запустили трамвай, посвящённый 800-летию Александра Невского

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Патриарх Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

17 сентября, 09:40

10 фото древнего храма, который спрятан в горах, а главная его достопримечательность — 1200 статуй

25 июля, 11:00

Россия не получила ответа от США на запрос о безопасности избирательного участка в Нью-Йорке

сегодня в 13:47

Пётр Толстой рассказал Лайфу, почему решил голосовать очно в третий день выборов в ГД

сегодня в 13:42

В Москве побит рекорд по числу проголосовавших на выборах онлайн

сегодня в 13:38

Новости партнеров

Layer 1